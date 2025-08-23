Video Yaşam Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video

Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video

23.08.2025 | 14:57

İstanbul’da şerit değiştirmenin yasak olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla zikzak çizerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası gözaltına alındı.

İstanbul'da bir trafik magandası; şerit değiştirmenin yasak olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Mevkisi üzerinde aracını zikzak çizerek kullandı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Şoför yanı koltuğunda oturan, alkollü olan ve elinde içki şişesi bulunan bir kişi de aracın camından sarktı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.A. isimli trafik magandası, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 41 … plakalı aracı kullanan maganda E.A. yasal işlemlerinin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

