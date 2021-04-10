Video Yaşam Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada!

Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada!

Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada!
10.04.2021 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bursa'da öfkeli koca eşine uygunsuz mesajlar adamı böyle defalarca bıçakladı... 01:13
SON DAKİKA: Bursa'da öfkeli koca eşine uygunsuz mesajlar adamı böyle defalarca bıçakladı... 10.04.2021 | 11:23
İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video
İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video 10.04.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı 01:57
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı 10.04.2021 | 10:25
Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada! 08:04
Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada! 10.04.2021 | 09:46
İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinden doğum günü partisine baskın 05:04
İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinden doğum günü partisine baskın 10.04.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı 02:44
SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı 10.04.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Iğdır'da demir sandalyeli meydan kavgası kamerada! Feryadı yürekleri dağladı... 00:15
SON DAKİKA: Iğdır'da demir sandalyeli meydan kavgası kamerada! Feryadı yürekleri dağladı... 10.04.2021 | 09:46
Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları 01:40
Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları 10.04.2021 | 09:04
Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti! 01:29
Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti! 10.04.2021 | 09:04
Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı 01:41
Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı 10.04.2021 | 08:51
İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı 00:28
İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı 10.04.2021 | 08:51
Çökme tehlikesi bulunan binada sabahın ilk saatlerinde de bekleyiş sürüyor 02:43
Çökme tehlikesi bulunan binada sabahın ilk saatlerinde de bekleyiş sürüyor 10.04.2021 | 08:36
İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu 08:20
İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu 10.04.2021 | 08:36
Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler 00:55
Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler 10.04.2021 | 08:36
SON DAKİKA: Ankara'daki istinat duvarı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Çökme anı kamerada... 21 bina boşaltıldı 00:57
SON DAKİKA: Ankara'daki istinat duvarı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Çökme anı kamerada... 21 bina boşaltıldı 10.04.2021 | 08:36
TRT EBA TV 10 Nisan 2021 Cumartesi HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (10 Nisan 2021 Cumartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 10.04.2021 | 07:14
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 10 Nisan Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (10 Nisan Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 10.04.2021 | 06:30
İranlı yüzlerce insanı dolandıran sanıklar hakim karşısında | Video 04:02
İranlı yüzlerce insanı dolandıran sanıklar hakim karşısında | Video 09.04.2021 | 17:17
Vakaya giden ambulansa çarptı: İlk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki görevliler yaptı | Video 01:53
Vakaya giden ambulansa çarptı: İlk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki görevliler yaptı | Video 09.04.2021 | 16:49
SOND DAKİKA: Düzce'de kız kardeşe taciz olayında şoke eden intikam kamerada! Ateşe verip böyle kameraya çekti... 01:07
SOND DAKİKA: Düzce'de kız kardeşe taciz olayında şoke eden intikam kamerada! Ateşe verip böyle kameraya çekti... 09.04.2021 | 17:08

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Heyelanda yaralanan olmazken, 3 bina tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaklaşık üç ay önce doğalgaz hattı döşeme çalışması ile istinat duvarı çalışmasının ardından bölgede heyelan tehlikesi görülmesi üçerine üç bina boşaltıldı. Aralıksız yağan yağışların ardından bugün de büyük bir kaya kütlesi bulunduğu yerden koptu, heyelan meydana geldi. İlk heyelanın meydana gelmesinin şokunu atlatan mahalle sakinleri, olay yerine AFAD ve polis ekiplerini çağırdı. Cep telefonu ile heyelan anını çeken mahalle sakini ikinci heyelan anını ise saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Büyük bir gürültü ile kopan toprak parçaları saniye saniye evlerin üzerine yığıldı. Vatandaşlar olay mahallinden uzaklaştırıldı. Heyelan bölgesi drone ile görüntülendi.



"Evimizin içine kaya kütlesi girdi, şans eseri kimse yoktu"
Yaşadıklarını anlatan Özhan Cambaz, "Bir heyelan meydana geldi. Üst yolumuzda yapılan doğalgaz ve istinat duvarı çalışması yapıldı. Duvar üç parçaya bölündü. Aşağı bölüme yük verdi. Heyelan meydana geldi. Evim yatak odam, mutfak kullanılamaz hale geldi. Yatak odama, mutfağıma girdi. Bugün evim yeniden zarar gördü. Ev boştu. Kimse yoktu. Sevincimiz o. Kimsenin canı yanmadı. AFAD geldi bundan 1,5 ay önce. Evi tahliye etmemizi söyledi. Biz 15 günden beri kullanmıyoruz. Belediye ilgileniyor, AFAD ilgileniyor. Yapılacağını söylediler. Yağışlı olduğunu söylediler. Zararımızın karşılanacağını söylediler. Bugün de kaya kütlesi evin içine girdi. Yatak odamıza, mutfağa patlatarak içeri girdi. Üç aydır sıkıntı vardı. Onun sonucunda neticede görüldüğü gibi kimsenin canı yanmadı. Üç, dört aile mağdur. Herkes kiraya çıktı" dedi.



"Üç aydır kadın halimle çamur temizliyorum"
Evin üst tarafında yaklaşık üç ay önce yapılan doğalgaz hattı çalışması ve istinat duvarı çalışmasının ardından heyelan tehlikesi sebebiyle evlerinin boşaltıldığını anlatan Cemile Cambaz, her gece evine çamur girmemesi için çabaladığını anlattı. Cambaz, "Üç aydır bu sıkıntı var. Bu problemle yaşıyoruz. Kadın halimle arka taraflarda çamur atıyorum. Belediyeye gidiyorum havaların düzelmesinin beklendiği söyleniyor. Daha ne diyeyim sonuç ortada. Evime su girmesin diye çizme giyip kadın halimle kanal açıyorum. Gece saatlerinde çamur temizliyorum. Yağmur demedim, kar demedim. Üç aydır bende uyku durak yok. Benim artık psikolojim bozuldu. Artık yeter" diye tepki gösterdi.



"40 gün önce eşimi kaybettim, yasını tutamadan evimden oldum"
Yaklaşık 40 gün önce eşini kaybettiğini gözyaşlarıyla anlatan Nihat Çolak da, "40 gün önce eşimi kaybettim. Yasını tutmadan, tepemizdeki topraklar kaymaya başladı. Blok taş evi çatlatıyor sonra bizim kömürlüğün üzerine geliyor. Yasımı tutmadan şaşırdım kaldım. Yetkililere gidiyorum geliyorlar gidiyorlar. Mayıs, Haziran ayında yapılacağını söylüyorlar. O tarihe kadar ne yapacağım? Emekliliğim yok, bir yerde çalışmıyorum. Allah rızası için Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Bize 6 bin lira para verdiler. Ben o parayla geçinemem. Kalacak yerim yok. Sağda solda kalıyorum. AFAD yardım parası verdi. Eşyalarım her şeyim evde. Sağda solda yaşamak zorunda kalıyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA