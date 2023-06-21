Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video
Zonguldak’ta KOM ekiplerinin düzenlediği "kukla" operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.
Operasyon çerçevesinde Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü tarafından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile silah ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs ve bunlardan silah satın aldığı değerlendirilen 6 şahıs olmak üzere toplam 9 şahsın bulunduğu adrese operasyon yapıldı.
Hedef şahıslardan 8'i yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalem görünümlü silah, 2 adet av tüfeği, 83 adet değişik çaplarda mermi, 90 adet av fişeği, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet av bıçağı ve 1 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 6'ı Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Diğer iki şüpheli B.T. ve Y.F. emniyetteki işlemlerinin ardından KOM ekiplerince Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.
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