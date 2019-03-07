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TOKİ'den 388 TL taksitle ev müjdesi! İşte başvuru şartları...

TOKİ’den konut müjdesi. Türkiye genelinde 60’ın üzerinde ilde 50 bin sosyal konut projesi için başvurular başladı. Peki kimler nasıl başvuracak? Başvurular Ziraat ve Halkbank’a yapılacak ve başvuru süresi 19 Nisan’da sona erecek. Bir yıldır aynı ilde oturma şartı aranırken hak sahipleri kurayla belirlenecek. Geliri 4500 TL’nin altında olan aileler 2+1 evlere başvurabilecek. İstanbul için ise sınır 4800 TL olarak belirlendi. 3+1 evler için ise gelir şartı sınırı olmayacak. Ayrıca Şehit aileleri, gazi ve emekliye kontenjan ayrılacak.

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TOKİ'den 388 TL taksitle ev müjdesi! İşte başvuru şartları...
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