ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 28 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi. Hakan Atilla saat 11.30 sularında Türkiye'ye geldi. Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne ve babaların olduğuna şahit oldum" dedi.