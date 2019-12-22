Aksaray'da gençlerin olduğu otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı!

Aksaray'da yaşları 15 ila 18 arasında değişen gençlerin olduğu bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kahreden kazada ilk bilgilere göre sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobilde bulunan Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı. Ardından ise 3 gencin vefat haberi geldi.