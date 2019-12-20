Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

E-5 Beylikdüzü mevkiinde arabasıyla seyir halinde ilerleyen alkollü şahıs önce trafikte bir sürücü ile tartıştı daha sonra polislere zor anlar yaşattı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran sürücünün, yasal sınırın 3 katı üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın ehliyetine el konularak karakola götürüldü.