Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Adana'da Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS gönderip, 10. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen eşi Ayşe G. "Ne olur yalan olduğunu söyleyin o böyle bir şey yapmaz" diyerek gözyaşlarına boğuldu