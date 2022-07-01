Benzin fiyatına indirim bekleniyor! 1 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?

Motorin ve benzin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş petrol piyasasında da negatif yönlü etkisini sürdürüyor. Temmuz ayıyla beraber bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına indirim beklentileri ortaya çıktı. Öte yandan "1 Temmuz 2022 Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Motorin, benzin fiyatı son durum ve güncel liste...
Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.
28 Haziran'da yapılan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı da 84 kuruşluk daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.