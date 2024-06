Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Doğu Anadolu'nun incisi Kars'a konuk oluyoruz. Kars, Doğu Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri. Soğuk bir iklimin hüküm sürdüğü şehirde pek çok orijinal lezzet içinizi ısıtacak cinsten. Kendine has birçok lezzete sahip olan Kars, kaz eti ile yapılan yemekleri ile oldukça meşhur. İşte Kars mutfağına ait yöresel lezzetler.







EKŞİLİ ET

MALZEMELER

750 gram kuzu eti

1 çorba kaşığı tereyağı

2-3 adet kuru soğan

2-3 adet domates

Yarım limon

YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Üzerine tereyağı ilave edip kendi suyunda kavurun. Etlerin rengi değişene ve suyunu çekene kadar kavurun. Diğer taraftan soğan ve domatesleri halka halka doğrayın. Et kavrulunca domates ve soğanları ilave edin ve 5-10 dakika karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. İsteğe göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Hiç karıştırmadan yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra da yarım limonun suyunu ekleyin.







HANGEL

MALZEMELER

2 kase un

1 su bardağı ılık su

Tuz

1 yumurta

ÜZERİ İÇİN:

1 bardak sıvı yağ

125 gram tereyağı

3 soğan

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Unumuzu kaseye alıp bir yumurtayı kırıp tuzunu ekleyip yavaş yavaş su ilave ederek yoğuruyoruz, ele yapışmayan sert bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu un serptiğimiz tezgahta oklava ile mantı hamuru inceliğinde açıp kare kare kesiyoruz. Diğer taraftan soğanı küp küp doğrayıp yağımızla ocakta pembeleşene kadar kavuruyoruz. En son sarımsaklı yoğurdu da hazırlayıp hamurları kaynar suda haşlıyoruz. Haşlanan hangellerimizi tepsiye alıp önce yoğurdunu, sonra soğanını üzerine yayıp servis ediyoruz.







HASİDE

MALZEMELER

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağından biraz eksik yağ

YAPILIŞI: Unu, pekmezi ve suyu karıştırın, sonra tavada kızarmış olan yağın içine dökün ve karıştırın. Kıvam alınca hazır olacaktır.