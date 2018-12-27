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Abdest alırken hangi dua okunur?

Abdest alan kişiler tarafından merak edilen sorulardan bir tanesidir. Namaz kılmadan önce abdest alacaklar ‘abdest alırken hangi dua okunur’ sorusunun yanıtını sık sık araştırırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sıkça sorulan sorulan köşesinde verdiği yanıta göre abdest olurken dua okunabilir. Peki, hangi dua okunmalı?

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İlmihal kitaplarında abdest alırken her organın yıkanması sırasında okunacak me'sur bazı dualara yer verilir (Nevevi, el-Ezkar, Beyrut, 1421, s. 28- 29). Hz. Peygamber, her organ yıkanırken okunması için ayrı ayrı dua zikretmese de, abdestin bitiminde okunması için ümmetine şu duayı öğretmiştir. "Ben inanır ve şahitlik yaparım ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine inanırım ki Muhammed O'nun kulu ve Peygamberidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle" Hz. Peygamber kim bu duayı okursa kendisi için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdeler" (Tirmizi, Taharet, 41).

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