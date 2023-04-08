10 işçiden az çalıştıran 7200 günle emekli olacak

Milyonların yüzünü güldüren EYT Yasası'nın ardından SABAH Gazetesi'nin hafta başında duyurduğu emeklilikte ikinci tarihi reformun ayrıntıları netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bağ-Kur'lular bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. 1800 gün daha az prim yatırarak 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı. Ziyarette, Baran Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekerek, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Baran, taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı. Baran, "4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün uygulanıyor. Ekonomiye katkı sağlayan işverenlere uygulanan prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.Bakan Bilgin, Baran'ın talebine olumlu karşılık vererek bu konuda çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK'nın 4B kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.Bakan Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olunacak.Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.