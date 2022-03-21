100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD’de yoğun ticaret diplomasisi

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemi vurgulanırken, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi. Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için bir çok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi.

Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığına ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

ABD TİCARET ODASINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Program kapsamında ABD Ticaret Odasında "Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in moderatörlük yaptığı toplantıda Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.

Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC'de düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler gerçekleştirdi.