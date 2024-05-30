100 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye'deki varlık değeri 7.1 milyar dolar olan kripto varlıklara yasal zemin getiriyor. 10 hizmet sağlayıcısının bulunduğu kripto varlık piyasasından devletin kasasına her yıl ortalama 100 milyon TL girmesi planlanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.Kripto varlıkların değerinde son 15 yılda önemli dalgalanmalar yaşadığını belirten İleri, 2022 yılında toplam piyasa değeri 2.6 trilyon dolar olan kripta varlıkların 2023 sonunda 1 trilyon doların altına gerilediğini, 2024 yılında ise bu oranın 1.8 trilyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti. Türkiye'de de kripto varlıkların oldukça ilgi gördüğünü belirten İleri, yatırımcı sayısının 18.2 milyona ulaştığını kaydetti. İleri, "Bu rakamın içerisinde birden fazla platformda hesap açan yatırımcılar da olduğu dikkate alındığında toplamda 10 milyonun üzerinde bakiyeli hesap bulunduğu değerlendirmesi yapılabilecektir. Bu rakam 2020'de 1,7 milyon olarak öngörülmekteydi" dedi. Düzenlemenin temel amacının gelir elde etmek olmadığı belirtilen etki analiz raporunda şöyle denildi: "2024 yılı için aracı kurumlardan tahsil edilen yetki belgesi harcı 749 bin 533,30 liradır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada, 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, ilaveten 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması öngörülmektedir. Bu kapsamda söz konusu şirketlere faaliyet harcı verilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi beklenmektedir." MASAK Başkanı Hasan Kaynak da kripto varlıklarla ilgili yapılan denetim çalışmaları hakkında bilgi verdi. 60 civarında kripto borsanın MASAK'ın radarında bulunduğunu bildiren Kaynak, "Denetimler neticesinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 100 milyon liraya yakın ceza kesildi. MASAK ayrıca, geçen yıl 100 milyon dolara yakın kripto varlıklara el konulmasına vesile oldu" dedi.