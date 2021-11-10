104 milyarlık sosyal koruma

Giriş Tarihi: 11.11.2021

Hükümet, 2022’de nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapacak. Bakan Yanık, vatandaşlara 5.4 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandığını söyledi