Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Son dakika: Bakan Albayrak'tan LNG müjdesi!

Son dakika: Bakan Albayrak'tan LNG müjdesi!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 12:00
Son dakika: Bakan Albayrak'tan LNG müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2018 yılı bütçesini sunumunda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak "Hatay/Dörtyol ve Saros Körfezinde olmak üzere iki adet daha yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) daha devreye alınacak" dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2018 yılı bütçesini sunumunda şunları kaydetti:

* Doğalgaz ithalatında yeni kaynak ve güzergahlar için çalışmalar sürüyor

* Bu kapsamda Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika gibi kaynaklardan gaz temin edilmesi için çalışılıyor

* Doğalgaz tüketimi yıllık yaklaşık 50 milyar m3'e ulaştı

* Geçen yıl 44 adet petrol arama ve üretim kuyusu açıldı; bu yıl sonuna kadar 65 kuyu açılacak

* Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 81,647 MW'ye ulaştı

* Akdeniz ve Karadeniz'de detaylı sismik aramalar yürütüyoruz; her iki denizde ayrı ayrı sondajlar yaparak petrol/gaz aramacılığında aktif strateji izleyeceğiz

* Çayırhan B kömür rezerv alanında 800 MW'lık santral kurulması planlanıyor; Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya kömür sahalarındaki 3.5 milyar ton kömür rezervleri de benzer şekilde ekonomiye kazandırılacak

* Türkiye petrolleri 2018'de 412 mln dolarlık yurtiçi, 1.4 milyar dolarlık yurtdışı yatırım planlıyor

*Hatay/Dörtyol ve Saros Körfezinde olmak üzere iki adet daha yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) daha devreye alınacaktır. Hatay/Dörtyol'daki FSRU, 2017 sonu itibarıyla faaliyete geçecek

Bakan Berat Albayrak: İkincisini de hayata geçireceğiz

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Albayrak'tan LNG müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN