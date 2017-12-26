Rekabet edemeyince, ne yapacaklarını şaşırdılar

Yabancı havayollarının Türk semalarını terk ettiğine ilişkin haberin altından, skandal çıktı. Dünya Gazetesi, manşet haberinde Air France-KLM havayolları ile birlikte yedi şirketin Türkiye'den çekildiğini yazdı. Sözkonusu haberde son bir yıl içerisinde İstanbul uçuşlarını durduran firmalar arasında Delta ve Air Canada'nın yanırısa beş Avrupa şirketinin de yer aldığı kaydedildi.

Ancak işin gerçek yüzünün öyle olmadığı ortaya çıktı. Pek çok havayolu şirketinin, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları'nın (THY) havacılık sektöründeki başarılarına dayanamadığı için çekilmek zorunda kaldığı anlaşıldı.

YENİ ŞİRKET KURARAK REKABETE ÇALIŞACAKLAR

Avrupa'nın önde gelen havayollarından Air France-KLM Group, İstanbul uçuşlarını kısa süre önce kurduğu yüzde 100 iştiraki Joon üzerinden devam ettirme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul uçuşlarını mart sonu itibarıyla Joon markası ile yapma kararı aldıklarını belirten Air France-KLM Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Jerome Salemi, "Air France'ın sert rekabetle karşılaştığı ve gerek low-cost gerekse ulusal havayollarına karşı daha rekabetçi olmamız gereken destinasyonlarda Joon ile pozisyon almayı amaçlıyoruz." dedi ve ekledi:

Salemi, Reuters'ın Air France-KLM'nin İstanbul uçuşlarını Joon ile gerçekleştirme kararında Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında zaman zaman yükselen siyasi tansiyon ya da güvenlik endişelerinin etkili olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Bu, network optimizasyonu ve Joon filosunun müsaitliği ile bağlantılı olarak alınan bir şirket kararı, herhangi bir jeopolitik gelişmeden bağımsız" cevabını verdi.

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