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, 'u üçe katladı

'de konut fiyatları Batı’da Ege ve Trakya’da yükseliyor. Konutta en çok rağbet görüyor. Geçen yıl İzmir'de konut değer artışı 'u üçe katladı

Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 12:30
İzmir, İstanbul'u üçe katladı

Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksleri, fiyat artışında 'nin 3 bölge olarak farklılaştığını ortaya koyuyor. Batı'da Ege ve Trakya'da fiyatlar yükseliyor, Orta Anadolu ortalamalara yakın seyrediyor. Doğu - Güneydoğu'da ciddi kan kaybı var. , Ankara, Güney illeri seviyesine yakın.

Endeksteki değişime göre, son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerden de göç alan , konut fiyatlarının en çok arttığı il.



Artış yüksekliğine göre ikinci sırada 'nin diğer üç ili Aydın, Denizli ve Muğla var. Marmara Bölgesi'nden Bilecik, Bursa ile Balıkesir ve Çanakkale yine ilk 5 içinde yer alıyor. Bu illeri Marmara'dan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ izliyor.

İSTANBUL'DA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 6,3'LE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Marmara'nın diğer illeri İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova listede epey arka sıralarda hatta İstanbul, yüzde 6,3'lük değişimle yüzde 10'luk Türkiye ortalamasının da altında.

Bir dönem yabancıların konut alımında tercih ettiği Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın da yüzde 8,4'lük artışla Türkiye ortalamasının altında kalması dikkat çekiyor.

DOĞUDA YÜKSELİŞ AZ

Doğu ve Güneydoğu'da ise Türkiye ortalamasının üzerine çıkan sadece birkaç il var: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt. En son sırada ise sadece 0.7 artışla Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak geliyor

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İzmir, İstanbul'u üçe katladı
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