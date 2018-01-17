Çiftlikbank üyelerine büyük şok! Ödemeler durduruldu

Bakanlıklar tarafından mercek altına alınan ve kurdukları internet sitesi aracılığıyla çok yüksek kâr vaadiyle milyonlarca lira toplayan KKTC menşeli 'Çiftlikbank'ta flaş bir gelişme yaşandı.

GÜNLÜK ÖDEMELER DURDURULDU

Hürriyet'in haberine göre Çiftlikbank hesabına giriş yapan üyeler, para çekmek istediklerinde ödemelerin durdurulduğunu ve daha önce günlük olarak yapılabilen para transferinin artık aylık yapılacağını gördü.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın açıklama yapmak zorunda kaldı. Aydın, yaptığı açıklamada çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını savundu.

İLK YAPTIRIM REKLAM DURDURMA OLMUŞTU

Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle şirketin reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı almıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. ÇİFTLİKBANK, ifadesinin Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan Banka ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması yasaktır.



Tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu'muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir"