TürkAkım’a karada ilk kazma vuruldu

2017'DE

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz tedarik edecek olan TürkAkım Boru Hattı 'nın kara bölümündeki yatırımlara hız verildi. Gazprom'un iştiraki South Stream Transport BV tarafından yapılan açıklamada Kırklareli ili Kıyıköy mevkiinde TürkAkım doğalgaz boru hattındaki gaz alım terminalinin inşaasına başlandığını duyuruldu. 2015'ten bu yana en iyi konumun belirlenmesine yönelik olarak sürdürülen etütlerin Eylül 2017'de sonuçlandığının belirtildiği açıklamada, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu kapsamında gerekli izinlerin de tamamlandığı vurgulandı. Gazprom'un Mayıs 2017'de yapımına başladığı proje her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Proje kapsamında Rusya - Türkiye arasında ilk doğalgaz akışının 2019 sonuna kadar başlaması bekleniyor. Alım Terminali yapımına ilişkin Petrofac ile imzalanan anlaşma kapsamında Tekfen ana alt yüklenici olacak. Karadeniz 'in Rusya tarafında, Anapa yakınlarında yer alacak kara tesislerinin inşaatında ise son aşamaya gelindi. Söz konusu tesisin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip olan hattın Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca iki paralel hat olarak bitirilmesi öngörülüyor.7 Mayıs: Allseas şirketine ait Audacia gemisi tarafından Karadeniz'in sığ sularında boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı.31 Mayıs: Allseas'e ait dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit İstanbul Boğazı 'ndan geçerek Karadeniz'e girdi.23 Haziran: Pioneering Spirit, Karadeniz'in derin su kesimlerinde boru hattı döşeme çalışmalarına başladı.5 Eylül: Türkiye'deki Doğalgaz Alım Terminali inşaatı için Petrofac şirketiyle sözleşme imzalandı.29 Eylül: Türk Hükümeti, deniz kesimine ilişkin ÇED raporunu onayladı.4 Kasım: TürkAkım Boru Hattı, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi. Her iki hattın Rusya Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yapımı tamamlandı.