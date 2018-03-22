Son dakika: Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatı belli oldu!

Doğan Medya Grubu'nun son dakika haberine göre Demirören Grubu'na satıldığı açıklandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Doğan Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. ( Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (" Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (" CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Satış haberiyle birlikte Doğan Grubu hisselerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Grup hisselerinin tamamına yakını tavan fiyatlardan işlem görüyor.

Saat 10.03 itibariyle Doğan Holding hissleri yüzde 19.54, Doğan Gazetecilik yüzde 14.15, Doğan Burda Dergi Yayıncılık yüzde 15.36, Mipaz yüzde 12.37, hürriyet Gazetecilik de yüzxde 8.13 primle hareket ediyor. Hisseler dün de günü yüzde 19'a varan oranlarda yükselişle tamamlamıştı.

DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Doğan Holding hisseleri medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama sonrasında güne yüzde 19.54 yükselişle başladı. Hürriyet ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisseleri için devre kesici çalıştı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışına ilişkin açıklama sonrasında Doğan Holding hisseleri tavan fiyattan açıldı. Doğan Holding (DOHOL) yüzde 19.54, Hürriyet (HURGZ) hisseleri yüzde 19.51 Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) hisseleri de yüzde 15.37'lik yükselişle güne başladı. Hürriyet ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisseleri için devre kesici çalıştı.

Doğan Holding tarafından sabaha karşı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada görüşmelerin 1 milyar 100 milyon dolar işletme değerinden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

AYDIN DOĞAN MEDYADAN ÇEKİLİYOR

Aydın Doğan, medyaya ilk kez 1979 yılında Milliyet Gazetesi'ni alarak girdi. O dönem sektör 'basın' olarak ifade edilirken, devam eden yıllarda medya Aydın Doğan'ın ana iş kolu oldu.

1994 yılında Hürriyet'i alan Doğan, Kanal D'yi de şirketlerine dahil etti. 90'ların ikinci yarısı, medyada peş peşe yeni yatırımların yapılmasıyla geçti.

Posta, Fanatik, Radikal, Gözcü, Finansal Forum, CNN Türk, radyo kanalları ve çok sayıda dergi bu dönem kuruldu. 2003'te Dream TV'nin ardından, 2005'te TMSF ihalesinden Star TV'yi aldı. Medyada yurtdışına da açılan Doğan, D-Smart ile de dijital platform yayıncılığına girdi.

2007'de Gözcü'yü kapatarak Vatan'ı devraldı. 2010'da ise adı sonradan Referans'a çevrilen Finansal Forum kapandı. 2011 medyada küçülmeye başladığı yıl oldu. Bütün grubu elinden çıkaracağı, yabancı yatırımcılarla görüştüğü kulislerde ilk kez o yıl konuşulmaya başlandı. 2011'de Vatan ve Milliyet'i Erdoğan Demirören'e satan Doğan, aynı yıl Star TV'yi Doğuş Grubu'na devretti. 2016'da ise Radikal'i kapattı.

2011'DE MEDYAYA ADIM ATTI

Erdoğan Demirören, 2011'de ise Milliyet'in kurucusu Karacan Ailesi'nin mensupları Ali ve Ömer Karacan kardeşlerle ortaklaşa Milliyet ve Vatan'ı aldı. Karacan kardeşlerle kısa süre sonra anlaşmazlık yaşadı. Milliyet ve Vatan'ı bir süre kayyum yönettikten sonra Karacan kardeşlerin hisselerini devraldı.

GELİRLERİN % 5'TE 1'İ MEDYA İŞTİRAKLERİNDEN

Demirören Grubu'na satışı konu olan Doğan Holding medya varlıklarının toplam satış hasılatı 2.3 milyar TL civarında. Medya varlıklarının cirosu Doğan Holding'in gelirlerinin yüzde 22'sini oluştururken, holdingin toplam cirosu ise 2017 sonu itibarıyla 10.4 milyar TL. Grubun ciro büyüklüğü içinde en büyük payı yüzde 62 ile enerji iştirakleri sağlarken, grubun tüm faaliyetlerinden elde ettiği Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 611 milyon TL

DOĞAN ZARAR AÇIKLIYOR

2016 yılını 219 milyon TL zararla kapatan holdingin 2017 yılında ise bu zararı 472 milyon TL oldu. Holdingin toplam banka borçları ise 3.3 milyar TL