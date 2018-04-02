GSS prim borçları için son gün bugün!

Genel Sağlık Sigorta sı ( GSS ), 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmişti. Çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

426 LİRAYA KADAR PRİM ÖDEMESİ YAPILIYORDU

Bu kapsamda gelir seviyesine göre 71 TL, 213 TL ve 426 TL olmak üzere üç farkla prim ödeniyordu. Gelir testi yaptırmayanlar da en yüksek tutardan prim ödemek zorunda kalıyordu. Ancak bu sistem 1 Nisan 2017'de değişti. Geçen yılki bu değişiklikle üçlü prim sistemi kaldırıldı. Bunun yerine tekli prim sistemine geçildi. Prim brüt asgari ücretin üçte birine sabitlendi.

ŞİMDİ TEK TARİFE

Geçen yıl 53 lira olan prim bu yıl itibarıyla 60.89 lira olarak uygulanıyor. 1 Nisan 2017'de yapılan düzenlemeyle birikmiş GSS prim borcu olanlara da kolaylık sağlandı ve 2 Nisan'a kadar süre tanındı.



Bu konuda bilgi veren Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Nalan, 2 Nisan'a kadar gelir testine girenlerin prim borcu 53 lira üzerinden güncellenecek" dedi.