"Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Yuvarlak Masa Toplantısı"

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, iki ülke arasında yapılan ticaret hakkında, "Türkiye-Ukrayna işletmeleri aralarındaki ticarette kendi döviz cinslerini kullanabilir. Bu da belli tehlikeleri ortadan kaldırmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Ankara'da düzenlediği "Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Yuvarlak Masa Toplantısına" Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Kubiv ve iki ülke heyetleri katıldı.

İLİŞKİLER DAHA DA FAZLA GELİŞTİRİLMELİ

Kubiv, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı yatırımcıların Ukrayna'da rahat iş yapabilmeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirte Bakan Kubiv, iki ülke iş adamlarının birbiriyle rekabet içinde değil, tam tersine birbirini tamamlayacak şekilde çalışmaları gerektiğini belirtti.

Kubiv, Ukrayna'da iş yapma olanağının geçmişe göre geliştiğinin altını çizerek, belli problemleri geride bıraktıklarına işaret etti. İki ülkenin de konum itibarıyla zor bir bölgede bulunduğuna değinen Kubiv, Türkiye ile Ukrayna'nın bu yüzden savunma sanayine önem vermesi gerektiğini söyledi.

Kubiv, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece bölgesel olmadığını vurgulayarak, "Türkiye-Ukrayna işletmeleri aralarındaki ticarette kendi döviz cinslerini kullanabilir. Bu da belli tehlikeleri ortadan kaldırmış olacaktır." dedi.