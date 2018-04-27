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sayısı 17 milyona ulaştı! Kazılacak sadece 4 milyon kaldı

Üretilebilecek tüm ’lerin yüzde 80’i madencilik faaliyetleri ile tamamlanmış durumda. Şuana kadar üretilen bitcoinlerin sayısı 17 milyona ulaştı. Geriye sadece 4 milyon bitcoin kaldı.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 10:41
Bitcoin sayısı 17 milyona ulaştı! Kazılacak sadece 4 milyon kaldı

Blockchain.info sitesine göre 16 milyonuncu 'in yaratılmasının bir yıl sonrasında, 17 milyonuncu Bitcoin de geçtiğimiz gün 'kazıldı'. Kripto paranın anonim mimarı , Bitcoin'i en fazla 21 milyon adet var olabilecek şekilde tasarladı.

Bugünlerde 9 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 değer kaybetmiş durumda.

122 İÇESİNDE KAZILACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bitcoin'in ilk kez Ocak 2009'da üretildiği biliniyor. Habere göre ilk 1 milyon Bitcoin'in madencilik ile birlikte üretilmesi için 200 gün geçmesi beklenirken, 16 milyondan 17 milyona ulaşması için ise 500'den fazla gün geçtiği belirtildi.

Bunun sebebi olarak gösterilen Bitcoin madenciliğinin ilerleme sağlandıkça daha yüksek bilgi ve birikim gerektirmesi. Bununla birlikte yola çıkarak geride kalan 4 milyon Bitcoin'in 122 yıl içerisinde kazılacağı tahmin ediliyor.

Bitcoin'in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun 980 bin Bitcoin'e sahip olduğu düşünülüyor. Bu da dolaşımdaki Bitcoin'lerin yüzde 4,7'sine denk geliyor.

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Bitcoin sayısı 17 milyona ulaştı! Kazılacak sadece 4 milyon kaldı
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