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Son Dakika: 'den dikkat çeken açıklaması

Son dakika haberi... 'den "2016'daki darbe girişiminin ardından ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 07:23
Son Dakika: IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (), ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.

Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

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Son Dakika: IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
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