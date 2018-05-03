Türk ve Güney Koreli müteahhitlerden güç birliği

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Güney Kore'nin müteahhitler birliğiyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Heyetler halinde birtakım ziyaretler yapacağız. 'Güçlerimizi birleştirelim' prensibine olumlu bakıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerinde gerçekleşen iş forumlarına katılan Yenigün, AA muhabirine, geziyi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı olan Özbekistan ziyaretine değinen Yenigün, geçmişte bu ülkeyle yaşanan siyasi soğukluğun iş ilişkilerine de yansıdığını ancak Özbekistan'daki yeni yönetimle bu durumun değişmeye başladığını söyledi.

ÜMİTLİ OLDUKLARINI DİLE GETİRDİLER

Yenigün, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasına işaret ederek, "Özbekistan Cumhurbaşkanı çok açık bir konuşma yaptı ve öyle bir noktaya getirdi ki 'Türk iş adamlarına ihanet edeni, vatana ihanet etmiş sayarım.' diye hükümetine, bürokrasisine bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı'nın bu tutumundan sonra çok daha iyi yol alırız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkışık zamanına rağmen bu ülkeleri önemsemesinin ve güçlü bir ekiple ziyaret etmesinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Yenigün, Özbekistan'ın sınırlı finansman kaynağına rağmen çeşitli imkanları, Türkiye'nin ise deneyimleri bulunduğunu, dolayısıyla bu ülkeden ümitli olduğunu dile getirdi.

Yenigün, Özbekistan'da Koreli ve Çinli firmaların iş yaptığına dikkati çekerek, ülkenin Türkiye'yi tercih etmek istediğini bildirdi. Yenigün, "Muhtemelen bir sene içinde gözle görülür bir hareket olacak." ifadesini kullandı.

KORELİLERDEN MEGA PROJELERE İLGİ

Güney Kore'nin ise son 40 yılda güzel gelişme gösteren bir ülke olduğunu vurgulayan Yenigün, bu ülkenin hem altyapısını iyi geliştirdiğini hem de ihracata dönük endüstriyel yatırımlarda hamleler yaptığını, böylelikle güzel bir açılım sağladığını anlattı.

Yenigün, Güney Kore'nin büyük bir ihracat hacmi olduğunu belirterek, "Teknolojide iyiler, Türkiye'ye yabancı değiller. Türkiye'de yapılan büyük projelerin hemen hepsinde Koreliler var. O anlamda Türkiye ile ilişkileri iyi. Bir yandan da kan kardeşliği var. Dolayısıyla zaten var olan ilişkilerimizi üçüncü ülkelere taşıma imkanımız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Güney Kore ziyareti sırasında ülkenin müteahhitler birliğiyle görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yenigün, şunları kaydetti:

'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM' PRENSİBİNE OLUMLU BAKIYORLAR

"Kore'nin müteahhitler birliğini ziyaret ettim ve birlik başkanıyla tanıştık, konuştuk. Heyetler halinde birtakım ziyaretler yapacağız. 'Güçlerimizi birleştirelim' prensibine olumlu bakıyorlar. Kore'nin teknik yönü ve finansları bizden iyi. Biz de üçüncü ülkelere açılmaya çalışıyoruz. Üçüncü ülkelerden kastım şimdiye kadar alışık olduğumuzun dışındaki yerler. Çünkü petrol ve doğalgaz fiyatları düştüğü ve Libya, Irak gibi yerlerde savaş yaşandığı için alışık olduğumuz pazarları kaybettik. Şimdi bu nedenle Sahra Altı Afrika ülkelerine giderek yeni ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi know-how'ımızı götürmeye çalışıyoruz. Bölgede Eximbank da iyi gelişmeler gösteriyor, başka eximbanklarla da iletişim kurarak bizlere imkanlar yaratmaya çalışıyor. Kore Eximbank'ı ile de ilişki kurulursa ve Kore'nin firmaları da gelirse çok daha büyük işler yapabilir duruma geleceğiz. Kore'nin müteahhitler birliğiyle bu konuları konuştuk, tabii temaslar olacak, gidip geleceğiz, birbirimizi anlamaya çalışacağız. Yürüyen işlerin dışında firmalarımızı tanıtacağız ki kan uyuşmasını sağlayalım. Onun için ümitliyim." Yenigün, Koreli müteahhitlerin Türkiye'deki mega projelerden haberdar olduğuna işaret ederek, söz konusu projelere yönelik ilgilerinin olduğunu bildirdi.