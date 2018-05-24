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"ler, 'ekonomi girişimi' nedeniyle erkene alındı"

Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel lerinin erkene alınmasının sebebininin " girişimi" olduğunu söyledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 21:30
Seçimler, 'ekonomi darbe girişimi' nedeniyle erkene alındı

'nın Turgutlu ilçesinde, belediye başkanlığını ve esnafları ziyaret eden Akçay, vatandaşlardan lerde Cumhur İttifakı'na destek vermelerini istedi.

Dünya'da meydana gelen dalgalanmanın, seçim arifesinde acaba 'de de tetikleyebilir miyiz diyerek hamleler yapıldığı belirten Akçay, 1994 ve 2001 yıllarında da bu hamlelerin yapıldığı vurguladı.

"BU OYUN GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN..."

Akçay, seçimlerin erkene alınmasındaki sebeplerden birisinin de son günler yaşanan ekonomik girişiminin olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bu ufukta görünüyordu. Bu oyun göründüğü için, Genel Başkanımız de seçimlerin erkene alınmasının ülkemiz açısından faydalı olacağını ifade etti. Son 2-3 gündür yaşananlarda zaten bunu daha net gösteriyor ve haklılığını ortaya koyuyor."

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Ekonomi yönetiminin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'yle daha iyi bir hala geleceğini belirten Akçay "Çok başlılıktan kurtulan yürütme erki, daha iyi bir ekonomi yönetimini ortaya koyacaktır." dedi.

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"Seçimler, 'ekonomi darbe girişimi' nedeniyle erkene alındı"
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