Haberler Ekonomi Haberleri 1.5 milyon memura ek gösterge müjdesi

1.5 milyon memura ek gösterge müjdesi Erdoğan’ın müjdelediği kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesi yüzde 20 artacak