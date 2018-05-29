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Bakan resmen açıkladı! 'da yarından itibaren pasaport alacaklar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya pasaportlara ilişkin açıklamada bulundu. , "'da 'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 14:39
Bakan resmen açıkladı! İstanbul'da yarından itibaren pasaport alacaklar...

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

30 MAYIS'TAN İTİBAREN RANDEVU ALABİLİRLER

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." açıklamasını yaptı.

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Bakan resmen açıkladı! İstanbul'da yarından itibaren pasaport alacaklar...
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