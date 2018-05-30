Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs çeyrek altın fiyatları burada GÜNCEL

Son zamanlarda piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte altın fiyatlarındaki değişim de sürüyor. Örnek vermek gerekirse dün sabah 314 TL'den satılan çeyrek altın bu sabah 309 TL'den satılıyor. Altının nabzının attığı Kapalıçarşı'da son durum ne? Altının ne denli önemli olduğunu anlamak için kültürel kodları incelemek gereklidir. Toplumsal hafıza ve birlikteliğin getirdiği alışkanlıklar kültür olarak nitelendirilir. Bizim ülkemizin kültüründe de altının önemli bir yeri vardır. Düğünlerde ve törenlerde ilk armağan edilen nesne çeyrek altındır. Altın fiyatları konusundaki son gelişmeler haberimizde!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları hergün bireyler tarafından araştırılan, yanıtı aranan nadir konulardandır. Bu durum da altının kültürümüzde ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını detaylı altın fiyatları burada!