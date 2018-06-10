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'ın açılışını Erdoğan gerçekleştirecek

Azerbaycan'dan 'ye uzanan ve 'Enerjinin ' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (), 12 Haziran Salı günü ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle açılacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 15:15
TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek

'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda gerçekleştirilecek açılışa ilişkin 'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, açılışın tarafından gerçekleştireceği belirtilerek şöyle denildi:

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK

"Azerbaycan'ın 'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle 'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen TANAP'ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları, enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacaklardır. Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atmış olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı göstermektedirler.

BÖLGEDE İŞBİRLİĞİ VE GÜVENİ BERABERİNDE GETİRECEK

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu takip eden ve 'nun belkemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden biridir. Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerek Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergâhlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede işbirliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşmasına da beraberinde getirecektir."

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TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
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