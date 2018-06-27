TL’ye yatırımın tam zamanı

Erken seçim
tarihinin açıklanmasının ardından büyük bir saldırı ile karşı karşıya kalan Türk Lirası
, sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte tekrar ilgi odağı haline geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk turda başkan seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın da Meclis'te çoğunluğu sağlamasıyla seçim belirsizliğinin sona ermesi, uluslararası yatırımcıları TL
cinsi varlıklara yöneltti. Dünyanın önde gelen yatırımcılarından olan Mark Mobius
, Türk Lirası'nın ucuz olduğunu belirterek, Türk Lirası varlıkların alınabileceğini ve yatırım yapılabileceğini söyledi. Akbank ve Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği "Finans Piyasalarının Geleceği "konferansında konuşan Mobius Capital Partner Kurucusu Mobius, "Türk Lirası çok değer kaybetti. Yatırımcılar beni arıyor. 'Ne yapalım' diye soruyor. Ben de onlara, 'Ne güzel ucuz bir para. Euronuz, dolarınız var, varlık alabilir, yatırım yapabilirsiniz' diyorum. Paranın ucuz olması her zaman kötü olacak diye bir şey yok" diye konuştu. JCR: NOT ARTABİLİR
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR
), iç politikada azalan belirsizliğin Türkiye
'nin kredi notu için pozitif olduğunu açıkladı. JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizlikleri düzeltmeye yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmayacağını izlemeye devam edeceğini ifade etti. Moody's ise Türkiye'nin devam eden kredi notunu gözden geçirmesinin yeni hükümetin politikalarına odaklanacağını açıkladı. BÜYÜK FIRSAT VAR
Mobıus, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri hızlı büyüdükleri için sevdiklerini belirterek, bu ülkelerin genç nüfusu barındırdığını ve demogratif olarak da büyük fırsat sunduğunu belirtti. 81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius Franklin Templeton Investments'ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurdu. DOLAR 4.62'NİN ALTINA İNDİ
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Haziran'da çıkan sonuçların ardından erken seçim riskinin ortadan kalkması, oynaklık göstergelerini bir ayın en düşük seviyesine çekerken, TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar, yüzde 1.2 değer kaybederek 4.62 TL'nin altına geriledi. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 16.8'e gerilerken, yabancı girişinin arttığı Borsa İstanbul
95 bin puana çıktı.