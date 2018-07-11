"Devletin çocukları" için istihdam teşviki! 5 yıl boyunca devlet karşılayacak...

Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurum bakımından ayrılan gençler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan ortak çalışma sonucu yasal altyapısı tamamlanan fakat sistemin bilişim altyapısındaki hazırlıklar nedeniyle başlatılamayan "istihdam teşviki" uygulaması resmen hayata geçiriliyor.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK'nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.

Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun istihdamla ilgili ek 1'inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.

5 YIL SÜREYLE DESTEK VERİLECEK

Yapılan çalışmaya göre, bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak. 2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek.

Öte yandan teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak.

SİSTEM 77 İLDE FAALİYETE GEÇTİ

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçti. Test uygulamalarının devam ettiği Kırşehir, Çankırı, Amasya ve Bartın'ın da yakın bir zamanda uygulamaya dahil olması hedefleniyor.