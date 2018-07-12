Teklif kabul edildi! Türkiye'nin Hollywood'u doğuyor...

Eyüp Belediyesi tarafından yapılan teklif, İBB Meclisinde görüşüldü. Plan değişikliği teklifinin açıklama raporunda şöyle denildi:

"İstanbul'un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp'te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir."

Habertürk'ün haberine göre, eklenmesi istenen plan notunda ise şöyle deniyor:

"İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz."

Teklif ise Meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.