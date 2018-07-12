HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Teklif kabul edildi! Türkiye'nin Hollywood'u doğuyor...

Teklif kabul edildi! 'nin Hollywood'u doğuyor...

ile Şile arasında kalan 3 köy ’nin Hollywood’u olmaya aday. kıyısında yer alan Ağaçlı, Çiftalan ve Odayeri köyleri film platosu olacak. Köy sınırları içinde film platosu yapılmasını kolaylaştırmak için gerekli imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye() Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:25
Teklif kabul edildi! Türkiye'nin Hollywood'u doğuyor...

Eyüp Belediyesi tarafından yapılan teklif, Meclisinde görüşüldü. Plan değişikliği teklifinin açıklama raporunda şöyle denildi:

"'un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp'te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir."

Habertürk'ün haberine göre, eklenmesi istenen plan notunda ise şöyle deniyor:

"İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz."

Teklif ise Meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Devletin çocukları için istihdam teşviki! 5 yıl boyunca devlet karşılayacak...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Teklif kabul edildi! Türkiye'nin Hollywood'u doğuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN