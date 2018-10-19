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Bakan Albayrak'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı için paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:57
Bakan Albayrak'tan Ara Güler paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde sanat dünyası önemli bir ismi kaybetti. Ünlü fotoğrafçı 'in hayatını kaybettiği haberi 'yi yasa boğdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Twitter hesabından Ara Güler için paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda,

"EN GÜZEL HATIRALARIMIZLA HATIRLAYACAĞIZ"

"Büyük bir üstadı, büyük bir sanatçıyı, çocuklarımıza örnek bir ismi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. #AraGüler'i biz de en güzel hatıralarımızla hatırlayacağız. Ülkemizin başı sağolsun." İfadelerine yer verdi.

Ara Güler’in mirası Türkiye’nin hafızası

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Bakan Albayrak'tan Ara Güler paylaşımı
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