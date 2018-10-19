Bakan Albayrak'tan Ara Güler paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde sanat dünyası önemli bir ismi kaybetti. Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiği haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Twitter hesabından Ara Güler için paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda,

"EN GÜZEL HATIRALARIMIZLA HATIRLAYACAĞIZ"



"Büyük bir üstadı, büyük bir sanatçıyı, çocuklarımıza örnek bir ismi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. #AraGüler'i biz de en güzel hatıralarımızla hatırlayacağız. Ülkemizin başı sağolsun." İfadelerine yer verdi.