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" bir hikaye yazacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 14:44
Yeni bir hikaye yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, bir ruh ve atılımla, yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir." dedi.

Oktay ayrıca, "Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir." açıklamasında bulundu.

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