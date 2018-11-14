Bakan Kurum'dan flaş açıklama! "Şehirlerimizin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde buludu. Kurum, "Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz." dedi.

Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün bakıldığında şehirlerin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları istemediklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı." ifadelerini kullandı.

"5-5,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25'i geçmeyecek." dedi.

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"YÜKSEK BİNA YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz."

"YÜZDE 90 TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Kurum, "Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız." dedi.

MİLLET BAHÇELERİ

Kurum, "Hedefimiz 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak. Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz. Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacağını açıkladı. İstanbul'da 5 millet bahçemizi hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız."