Son dakika: 2019 Ocak emekli maaşlarına yapılacak zam bugün belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca birey yeni yılda yapılacak maaş artışı için geri sayıma başlarken rakamlar bugün açıklanacak. TÜİK'in bugün açıklayacağı rakamlar neticesinde yapılacak zam miktarı belli olurken, tahminler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca birey maaşlarına yapılacak artışı öğrenmek istiyorlar. TÜİK'in ilk 5 aylık açıkladığı verilere oranla Temmuz-Kasım arasındaki enflasyon rakamı yüzde 10.64 olmuştu. Aralık ayının enflasyon rakamlarının eklenmesi ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili kesin bilgi sahibi olunabilecek. Rakamlar ise şuanda yüzde 10-12 arasında olmasını gösteriyor. Peki Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

2019 OCAK EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli aylardır bugünün gelmesini bekliyorlardı. Öyle ki uzun süredir yapılan araştırmalar trendler listesinde zirveye oynuyordu. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri neticesinde 'Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak' İşte o soruların yanıtları...