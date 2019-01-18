Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde hediye olarak akla ilk gelen nesne altındır. 18 Ocak Cuma altın fiyatları da vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Birikim açısından da altın, dolar ve eurodan çok daha fazla tercih edilir. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevapları burada...

18 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimden sonra gram altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Gram altın fiyatlarında 18 Ocak Cuma itibariyle son durum şu şekilde; 221,67 TL'den alınan gram altın 221,70 TL'den satılıyor.