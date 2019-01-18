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son dakika | Gram ve fiyatları ne kadar?

Ülkemizde en çok araştırılan hakkında son dakika değişimleri yaşanıyor. Haftanın son iş günü olan 18 Ocak Cuma altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriet altın fiyatları konusunda en detaylı bilgileri, anlık değişimleri ve önemli ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Bilindiği gibi toplumsal açıdan oldukça önemli olan altın, düğünlerin de simgesidir. İşte 18 Ocak altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 18.1.2019 16:07
Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde hediye olarak akla ilk gelen nesne altındır. 18 Ocak Cuma da vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Birikim açısından da altın, dolar ve eurodan çok daha fazla tercih edilir. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevapları burada...

18 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle fiyatlarındaki değişimden sonra vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Gram altın fiyatlarında 18 Ocak Cuma itibariyle son durum şu şekilde; 221,67 TL'den alınan gram altın 221,70 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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