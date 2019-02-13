Tanzim satışlarında 2.5 aylık plan hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, halkın uygun fiyata gıdaya ulaşmasını sağlayan tanzim satışlara, vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Tanzim satış mağazalarına ürünleri tedarik eden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "İki günlük çalışma ile bin 300 ton ürün aldık ama devamı geliyor. 2.5 aylık planlarımız hazır. Bu rakam artacak. Tüketici taleplerine belediyelerimizle mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağız. Tanzim satışlar gıda enflasyonunu kesinlikle aşağı yönlü etkiledi. Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu" ifadelerini kullandı. Sürece ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Poyraz, şunları söyledi:



AMAÇ PİYASANIN REGÜLE EDİLMESİ

Tanzim satışında vurgu, piyasanın regüle edilmesinde. Bizim esas yapacağımız iş, önümüzdeki yılı planlamak. 2019-2020 kış dönemini planlamak için piyasa aktörleri, üretici ve tüketiciler, zincir marketler ve kooperatifler olarak masaya oturup, belirlenen fiyatla 8 ay boyunca arz sağlamak şeklinde bir çalışmamız var.

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ÇEKİ DÜZEN VERMEK BU DEMEK

Tanzim satışlar gıda enflasyonunu aşağı yönlü etkiledi. Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı. Piyasaya çeki düzen vermek bu demek. Hem tüketiciyi, hem de piyasayı korumak devletin bir sorumluluğu. 'Liberal ekonomi, karışmayalım' diyemezsiniz. En liberal devletlerde de söz konusu olan vatandaşın gıda arz güvenliği ise ve bu noktada makul fiyatların oluşturulmasıysa her devlet bu konuda müdahildir. Avrupa'da da bu böyle.



"ÜRÜN PARA YAPMADI" MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Önümüzdeki dönem için bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda bin 600 kooperatifimiz, 206 şubemiz var. Önümüzdeki dönem çiftçinin "ürün para yapmadı" mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Çiftçi ürün için uğraşıyor, sonra 'ürünüm para etmedi' diyor, diğer taraftan tüketici, üreticiden 1 liraya çıkan ürünü ben neden marketten 8-10 liraya alıyorum diye şikâyet ediyor. Burada Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği aracılık sistemi devreye giriyor ve aracılık sisteminde kamuoyuna çok yansımayan gizli etkenler de var. Çiftçiye tohumu, gübreyi, ilacı vereceğiz ve diyeceğiz ki 'sen malını satma derdiyle uğraşma, üretmeye bak, verimliliği ve kaliteyi esas al, biz o günkü borsa fiyatına senden alalım'.



TALİMAT GELİRSE DEVAM ETTİRİRİZ

Tarım Kredi olarak geçen sene 800 milyonluk alım yaptıklarını belirten Poyraz, "Bu yıl sonu hedefimizi 1.2 ile 1.5 milyar arasına koyduk. Tanzim satışta şu an için 2 buçuk aylık planlamamız var. Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek. Biz iki günlük çalışma ile bin 300 ton ürün aldık ama devamı geliyor. TIR'larımız 7/24 yollarda, bu rakam artacak. Eğer bir saha çalışması yapılır ve 'Biz bunu devam ettirelim' noktasında bir talimat gelirse biz devam ettiririz" şeklinde konuştu. PTT'nin sanal marketinde tarım kredi ürünlerinin olduğunu belirten Poyraz, "Bizden sebze ve meyve de isterlerse, nasıl şimdi büyükşehir belediyelerinin depolarına teslim ediyorsak, PTT'ye de ürünlerin teslimatını yaparız. Bu çok ciddi bir lojistik gerektiriyor. PTT, Türkiye'de lojistik imkâna sahip en güçlü kuruluşlardan birisi. Biz tedarik konusunda sıkıntı yaşamayız, üzerimize düşeni yaparız" dedi.