2.5 milyon kişiye istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet ve iş dünyası "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla istihdamda yeni bir seferberlik kampanyası başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikâye yazmaya başlamıştır. Kimsenin endişesi olmasın, nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkmış olacak" dedi.Yeni Ekonomi Programı ile orta vadeli hedef ve stratejilerin belirlendiğini hatırlatan Albayrak, "Gelinen noktada sağlanan iyileşmenin en güzel göstergesi KOBİ'lerimiz, esnafımız ve sanayicimizin gün be gün hissetmeye başladığı rahatlamadır. Bugün göğsünü gere gere 2.5 milyon istihdam seferberliğine sahip çıkmasıdır" diye konuştu. 2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin sigorta ve vergilerini üstlendiklerini söyleyen Albayrak, "2018'de 9 ayı bulan asgari ücret desteği 2019'da 12 ay boyunca verilecek. Bölgesel istihdam teşvikinde 1 yıl uzatma kararıyla ilgili olarak halen 51 il ve 2 ilçede uygulanan, işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşvikinin 2019'da da devam edeceğini açıkladık. Sigorta prim teşviki önümüzdeki yıl 500'ün altı ve üstü diye ayırmıştık, onu da birleştirerek tüm işverenlerimizi 5 puan olarak bunu da ifade ettik. Geçtiğimiz cuma günü Meclis'te kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan işçilerimizin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği yine devletimiz tarafından karşılanacak. Dünyada belki bu kadar güçlü bir istihdam teşvik paketi yoktur" ifadelerini kullandı.İkinci çeyrekten sonra yapısal reformlarla ilgili atılacak adımların piyasaya bambaşka bir hava katacağını vurgulayan Albayrak, "IMF üzerinden başlayan tüm çalışmalar da ellerinde patlayınca, seçimde ne olur, nisanda ne olur algısıyla uğraşıyorlar. Nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Kaynak kullanımından finansal mimariye, yeni finansal enstrümanlarından teşvik sistemine, KİT'lerin yeniden yapılandırılmasına kadar birçok projeyi nisanla birlikte devreye alacağız. Birileri karamsarlık biz umut vereceğiz" şeklinde konuştu. Albayrak, ocakta kullandırılan nominal kredilerin 7.7 milyar lira artış gösterdiğini, 20 Şubat itibarıyla bu rakamın 24.8 milyar TL'ye çıktığını da söyledi.ŞUBAT rakamlarının çok daha iyi noktaya geldiğini, mart, nisan, mayıs aylarının da daha iyi performansın sergilendiği dönem olacağını vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Hep birlikte çok daha pozitif, daha iyiyi yakalama sürecine başlıyoruz. Ekonomi yönetimimizin politika yelpazesi, küresel ve yerel göstergelerin dikkatle izlenmesi suretiyle tüm süreçler uyumlandırılarak, dinamik süreç dâhilinde yönetilmekte. Türkiye ekonomide yeni bir hikâye yazmaya başladı. Reel sektör, yatırımcı rasyonel dataya bakar. Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi olacak. Bir kısmı seçimi de bekleyim, göreyim. Sonucu belli, gümbür gümbür iyi gidiyor."AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuşmasında istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi: "Nisan sonuna kadar her ilave istihdam için prim ve vergileri devlet karşılayacak. Eğer şartları sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edecek. Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılanacak. Prime esas kazanç tutarı üzerinden 5 puan prim indirimi çalışan başına 128 lira ile 960 lira arasında işverenin yükünü hafifletiyor. Bu 5 puana ilaveten 51 il, 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere prime esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puanlık indirim daha yapılıyor."KOBİ'LER için yeni bir kredi paketi müjdesi de veren Albayrak, şöyle konuştu: "Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar liralık kredi tamamlandı. Yeni bir paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan krediler şubat sonu itibarıyla 7.5 milyar lirayı geçecek."ATILAN her adımın ve iyileşmenin piyasalarda etkisini gün be gün gösterdiğini anlatan Albayrak, "Faizlerde ağustosun etkisi silindi. Tahvil faizlerinde mayıs, haziran seviyelerine geldik. Yetmez daha da düşecek. Mevduat faizleri yüzde 20'lerin altına geldi, ticari kredilerde yüzde 40'lardaki seviyeler 20'lerin altına geldi. Mayıs seviyelerini yakalamaya başladı" dedi.