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Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında 200 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 'a kadar yapılabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:30
Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığının Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

TARİFE KONTENJANI 20 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK.

Buna göre, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Tarife kontenjanı 20 Nisan'a kadar geçerli olacak. Patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığının tebliğiyle belirlendi.

Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek.

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Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
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