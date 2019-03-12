En kötüsü geride kaldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarına ilişkin, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" dedi. Sosyal medya hesabından 2018 yılı büyüme verilerini değerlendiren Bakan Albayrak, geçen yılın son çeyreğine ilişkin yüzde eksi 3'lük büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönemde, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir" ifadesini kullandı. Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısı yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girmesine rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durumun gerçekleşmediğine dikkati çekerek, sürecin çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını bildirdi. Bakan Albayrak, geçen yılın son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye 9.7 yüzde puan pozitif katkı sağlamasının dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işareti olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılında büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. 2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir."ANALISTLER, 2019'un ilk çeyreğinde yavaşlamanın hız kestiğini belirtirken, yılın ikinci yarısında ise ılımlı bir toparlanma beklentisinde. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, ilk çeyreğe ait öncü göstergelerin yavaşlamanın hız kestiğine işaret ettiğine dikkat çekerek, "Yılın ikinci yarısında baz etkisinin olumlu katkısı, finansal piyasalardaki dalga boyunun azalmasının da katkısıyla ılımlı bir toparlanma bekliyoruz" dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da, büyüme oranının ikinci yarıda iyileşme göstereceğini vurguladı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti. Albayrak, vatandaşların talepleriyle de yakından ilgilendi.