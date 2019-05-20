Başkan istedi efsane geri döndü

Japon otomotiv devi Toyota'nın efsane modeli Supra 17 yıl sonra yeniden yollara döndü. Üretimi 1978'te başlayıp 2002'de sona eren efsanenin geri dönmesinde spor otomobillere olan ilgisiyle bilinen Toyota Başkanı Akio Toyoda var. Geçtiğimiz yıllarda daha heyecan verici otomobiller üreteceklerini açıklayan Toyota Başkanı Akio Toyoda, geliştirme aşamasından itibaren Supra modeline büyük önem verdi. Pistte çıkıp, testlerini bizzat kendi gerçekleştirdi.

"Supra benim için kalbimde yatan eski bir dost gibi" değerlendirmesi yapan Toyoda, GR Supra'nın üretim hikayesini şöyle anlattı:

"Diğer üreticiler güzel prototiplerini ortaya koyarken ben artık üretimde olmayan eski bir Supra kullanıyordum. O zamanlar Toyota'nın yeni Supra üretme gibi bir planı yoktu. Ama tutkulu Supra fanları gibi, ben de içten içe onun yeniden üretilmesini istiyordum. Yeni GR Supra Nürburgring testleri sırasında doğdu ve kesinlikle daha eğlenceli ve daha iyi bir otomobil oldu."

"Safkan bir spor otomobil" olarak nitelendirilen GR Supra Toyota'nın geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor. Toyota GR Supra, aynı zamanda Toyota'nın arış takımı "Toyota Gazoo Racing" tarafından geliştirilen ilk global GR modeli olarak da dikkat çekiyor.



2 BİN KİŞİ SIRADA

2019'da üretilmesi planlanan 900 Supra'nın tümünü satıldı. 2020'de satışa sunulacak araçlar için de 2 bin kişi şimdiden sıraya girdi. Ayrıca, ilk siparişleri veren müşterilere "Supra 900 Kulübü" ile özel ayrıcalıklar da sağlanacak. Supra 900 Kulübü üyeleri Nürburgring 24 Saat yarışı ve Goodwood Hız Festivali gibi etkinliklere davet edilecek.

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