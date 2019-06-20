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Son Dakika: ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? ( 2019)

ile ilgili son dakika gelişmelerini vatandaşlar yakında takip ediyor. Günü gününe takip edilen altın fiyatları kişisel olarak da bizleri ilgilendiriyor. Bugün de vatandaşlar “altın fiyatları ne kadar” şeklinde aramalar yapmaya başladı. Vatandaşlar gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarını daha fazla aratır oldu. Buna göre 2019 Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika güncel altın fiyatları sabah.com.tr’de..

Giriş Tarihi: 20.6.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 09:29
Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (20 Haziran 2019)

Hem önemli bir yatırım aracı hem de kültürümüzde tarih boyunca ayrıca önemli olmuş bir hediye olan altın madeni ile ilgili son dakika haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları da en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Güncel altın alış satış fiyatları sürekli değiştiği için bireyler de altın ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 HAZİRAN 2019

Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilir, en doğru altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte 20 Haziran 2019 altın fiyatları..

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