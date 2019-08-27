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dakika! bugün ne kadar? çeyrek, gram ve tam altın ne kadar oldu?

dakika haberine ilişkin altın fiyatlarındaki güncel rakamlar belli oldu. Altın yatırımcısı veya hediyelik amaçla almak isteyenler sarı metale yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda ‘’ bugün ne kadar? ‘’ sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın ikinci gününde trend başlıklar arasında yer alıyor. Bu haftayı oldukça hareketli geçiren altın, yatırımcısı başta olmak üzere vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Peki 27 Ağustos gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar? İşte cevabı beklenen o sorunun cevapları…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 08:41
Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos çeyrek, gram ve tam altın ne kadar oldu?

ile ilgili dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düğün sezonun devam etmesiyle birlikte sarı metale ilgi oldukça yoğun. Her dönem popülatiresini kaybetmeyen gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatlarındaki son durum merak edildi. Buna göre '' bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu haberimizde sizler için fiyatlar ile ilgili tüm detayları hazırladık. İşte gram tam çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Son dakika altın fiyatlarına haberimizde değindik. İşte 27 Ağustos 2019 anlık ve güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, alış fiyatları…

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Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos çeyrek, gram ve tam altın ne kadar oldu?
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