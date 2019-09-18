TMSF Başkanı açıkladı! Boydak'ın adı değişiyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, TMSF Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü Şirin ile birlikte geçen hafta Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.

"FETÖ İLE BU KADAR AİDİYETİ TESPİT EDİLMİŞ BİR AİLENİN SOYADINI DAHA FAZLA KULLANMAK İSTEMİYORUZ."

Ziyarette çok önemli açıklamalarda bulunan Gülal, Boydak Holding'in adının değiştirileceğini açıkladı. Gülal, "FETÖ ile bu kadar aidiyeti tespit edilmiş bir ailenin soyadını daha fazla kullanmak istemiyoruz. Son aşamadayız, yılsonunda artık Boydak adını kullanmayacağız. Markalarımıza dokunan başka bir isimle yola devam edeceğiz" dedi. FETÖ'yle iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin hukuki olarak cezalandırıldığını ancak şirketlerin cezalandırılamayacağını anlatan Gülal, "Bu şirketlerin ülkeye ekonomik katkısı var. Tedarikçileri, çalışanları var. Boydak Holding grip olsa Kayseri zatürre olur. Uğur Soğutma hapşırsa Nazilli grip olur. Bu şirketler milletin malı… İrtifa kaybı olmadan istihdam, üretime katkı sağlamaya devam edecekler" dedi. Gülal, İstikbal'i 2020 sonunda halka açacaklarını da bildirdi.





CİRO 5.6 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Sekiz sektörde 34 şirketi bulunan Boydak Holding'le ilgili verileri paylaşan Gülal, "Geçen yılın ilk yarısında 4.63 milyar TL olan ciro bu yılın aynı döneminde 5.6 milyar TL'ye çıktı. Yüzde 21'lik büyüme sağlandı. Yılsonu ciro hedefimiz 11 milyar TL" dedi. Enflasyonla Mücadele Programı'na Boydak Holding'in ciddi katkı sağladığını hatırlatan Gülal, "Sektör lideri olduğumuzdan fiyat hareketleri bize bağlı şekilleniyor. EBITDA rakamımız yüzde 41 arttı. Yılsonu 1.5 milyar TL'yi yakalayacağız. Vergi öncesi kar geçen yıl ilk yarıda 486 milyon TL'ydi. Şu anda 795 milyon TL. Yılı

1.2 milyar TL karla kapatacağız. 2018'in ilk yarısında net kar 375 milyondu. 2019'un aynı döneminde 617 milyon TL'ye çıktı. Yılsonu hedefimiz 965 milyon TL. İnşallah 1 milyar TL ile kapatacağız" dedi. 12 bin 192 çalışanı bulunan holdingin ihracatını yılsonunda 463 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gülal, Boydak Holding'in Gümüşsuyu markasını aldığını, ev tekstiliyle ilgili çalışmaları olduğunu ve sektörde bir markayı daha alacaklarını söyledi. Gülal, geçen yıl ilk yarıda 288 milyon TL vergi ödendiğini, karlılık arttıkça devlete ödenen vergi miktarının da 360 milyon TL'ye çıktığını hatırlattı. 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Boydak'ın yedi şirketi olduğunu anlatan Gülal, şöyle konuştu: "Mobilya grubun lokomotifi. Dünyanın en büyük 10 mobilya üreticisinden biri. 1.502 mağazamız var. Mobilya tarafında çalışan sayımız 6.634. HES Kablo'nun 366 bin metrekare üretim alanı var. 975 kişi çalışıyor. 46 ülkeye ihracat yapılıyor. İhracatta yılsonu hedefi 100 milyon dolar. Enerjide faal 254 megavat, yatırımı düşünülen 208 megavat santral var. 220 milyon dolar yatırım yapacağız." Enerji yatırımları hakkında bilgi veren CEO Alparaslan Baki Ertekin ise, "Yeni yatırımlar yenilenebilir enerjiye olacak. 80 ve 100 megavatlık rüzgar santrali yapacağız. Bir de Antalya'da 23, Van'da 45 megavatlık güneş santrali yatırımımız olacak" dedi. Ar-Ge'ye ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Ertekin, daha önce İstikbal markasının kendine özel üretim tesisi olmadığını, yatak ve çelik şirketlerinin fabrikalarından gelen ürünleri kullandığını, 2020'den itibaren ise İstikbal Mobilya'nın üretim tesisleri olan 2.5 milyar TL cirolu bir şirket haline geleceğini söyledi.

Kaynak: Para Dergisi