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Merdivenaltı görüşme açığa çıkınca paniklediler! ile kapalı kapılar ardında...

'li ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın yetkilileri ile otel odasındaki gizli görüşmesininin yankıları sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de bugünkü köşesini skandal görüşmeye ayırdı. Vatandaştan gelen tepkilerin dinmemesi üzerine laf kalabalığına başlanıldığını belirten Güngör yazısında, "Halbuki, görüşmeyi kamuoyundan saklamasalardı, otel odası yerine parti genel merkezlerinde buluşsalardı, IMF'yle ne konuştuklarını anlatabilselerdi bu kadar tepki olur muydu?" ifadelerini kullanıyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:07
Merdivenaltı görüşme açığa çıkınca paniklediler! IMF ile kapalı kapılar ardında...

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

IMF ile otel odasında buluşan CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz sobelenince ne diyeceğini şaşırdı. Vatandaştan gelen tepkiler dinmeyince laf kalabalığına başladılar.

Önce 'görüşme gizli değildi' diyerek top çevirdiler, daha sonra 'iktidar davet etti' diyerek sıyrılmak istediler, arkasından 'güzel ülkemizi IMF'ye teslim etmeyin' filan yapmaya başladılar.

IMF Türkiye İcra Direktörü'nden flaş açıklama

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

Tam bir suçlu psikolojisi hali...
Biliyorsunuz, böyle insanlar gergin ve endişeli olur.
Hemen savunmaya geçmeye çalışırlar. Yalan söylemeye meyillidirler. Tutarsız söylemlerde bulunurlar.
Yalanlarının anlaşılmaması için 'O değil de...' diyerek konuyu değişirmeye çalışırlar.

NE KONUŞULDUĞU ANLATILMADI

Şimdi IMF'yle görüşen bu iki zat'ın hal ve hareketleri ile konuşmalarını gözünüzün önüne getirin.
Aynısı değil mi? Halbuki, görüşmeyi kamuoyundan saklamasalardı, otel odası yerine parti genel merkezlerinde buluşsalardı, IMF'yle ne konuştuklarını anlatabilselerdi bu kadar tepki olur muydu?
Olmazdı elbette...

O halde, sizin kamuoyundan, IMF'nin de Hazine'den gizlediği merdivenaltı görüşme açığa çıkınca gelen tepkilere bozulmayacaksınız. Sizi oylarıyla Meclis'e sokan sol tandanslı vatandaşlar, "Hayırdır beyler (!) emperyalizme kucak mı açtınız?

Türkiye'yle ilgili bir ajandanız mı var? IMF ile kapalı kapılar ardında ne konuştunuz?" diye sorunca yalana başvurmadan, kıvırmadan cevap vereceksiniz.

IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak'ın eski açıklamaları ile çelişkisi!

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CHP ve İyi Parti'nin IMF ile gizli görüşmesine çok sert tepki!
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