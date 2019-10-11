İş dünyasından harekâta tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na iş dünyasından tam destek geldi. İş insanları, sınırların ötesinde oluşturulmaya çalışılan sisli ortamdan, sisler dağıldıktan sonra bambaşka bir tablonun çıkarılmak istendiğini, Türkiye'nin bunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsüyle fark ettiğini söyledi. Barış Pınarı Harekâtı ile sınır ötesinde Türkiye'yi tehditlerin unsurların geliştirilmesine fırsat verilmeyeceğine dikkat çeken iş insanları, "Ordumuzun ve devletimizin yanındayız mesajı" verdi.

Başkan Erdoğan'ın sesinden A Haber'de yayınlanan klip sosyal medyada gündem oldu

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/ TOBB BAŞKANI: Rabb'im, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan.

ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden başlıyor.

GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI: İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekâtı ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı. Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlanacak.

BENDEVİ PALANDÖKEN/ TESK BAŞKANI: Türk milletinin kimsenin toprağında gözü yok. Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi TSK'mız vermekte geç kalmaz.

ORHAN AYDIN/ASKON BAŞKANI: Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.

ALİ KOPUZ/İTB BAŞKANI: Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Cephede savaşan Mehmetçiğimiz kadar Türkiye'nin silahsız güçleri olan iş dünyamıza da büyük görev düşüyor.