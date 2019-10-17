2020 asgari ücret ne kadar olacak, AGİ ne kadar olacak? İşte 2020 Asgari ücret hakkında detaylar...

Asgari ücret günlük olarak belirlenmektedir. Belirlenen tutar saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri şeklinde ayarlanmaktadır. Bu ücret her yıl komisyon tarafından belirlenir. Belli kriterler çerçevesinde kişinin hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği o tutar belirlenir ve bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Peki, 2019 yılının sonuna geldiğimiz bu zamanlarda 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret tutarı belli oldu mu? AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? AGİ NE KADAR?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

İşte detaylar;